Режим ЧС ввели в Барнауле из-за обрушения части фасада дома

Обрушилась часть фасада Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во вторник, 28 марта, в Барнауле произошло обрушение части фасада жилого дома на проспекте Ленина, 133. Власти города приняли решение ввести режим функционирования ЧС.

– На место аварии оперативно выехали начальник управления ГОЧС Барнаула Владимир Драчев, глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев, специалисты городского комитета по ЖКХ, а также специалисты районной администрации, - сообщают в пресс-центре мэрии.

Осмотр места происшествия показал, что обрушение произошло на площади пять квадратных метров. Между двумя окнами квартиры №6 на втором этаже. В результате инцидента никто из жильцов или прохожих не пострадал.

Кроме того известно, что этот дом был построен в 1949 году. Его признали аварийным и год назад, в апреле 2022-го уже должны были снести. На сегодняшний день в нем проживают 24 человека. Пять помещений переведены в нежилые. Там размещаются коммерческие структуры.

Сейчас разрушенные элементы убрали, а опасный участок оградили. Администрация района сверяет списки жильцов и готовит их к отселению. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям были представлены результаты экспертизы и принято решение о введении режима функционирования ЧС.

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