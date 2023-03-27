Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 11:04

Дополнительные остановки появятся у электричек в Алтайском крае

Расписание некоторых поездов сдвинется в промежутке от 2 до 13 минут
Герман Архаров
В частности, изменения коснутся пригородных поездов №6129/6130 Барнаул - Алейская - Барнаул

В частности, изменения коснутся пригородных поездов №6129/6130 Барнаул - Алейская - Барнаул

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля у некоторых пригородных поездов в Алтайском крае появятся дополнительные садоводческие остановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, изменения коснутся пригородных поездов №6129/6130 Барнаул - Алейская - Барнаул на остановочных пунктах 257 и 267 километр, №6115/6116 Барнаул - Ребриха - Барнаул на остановочных пунктах 317, 316, 315, 296 и 287 километр.

Полный список садоводческих остановок можно найти здесь.

Из-за дополнительных остановок расписание некоторых поездов в регионе сдвинется в промежутке от 2 до 13 минут.

Ранее мы писали о том, что с 15 апреля в Барнауле планируют запустить традиционные автобусные садоводческие маршруты.