Дополнительные остановки появятся у электричек в Алтайском крае

В частности, изменения коснутся пригородных поездов №6129/6130 Барнаул - Алейская - Барнаул Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля у некоторых пригородных поездов в Алтайском крае появятся дополнительные садоводческие остановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, изменения коснутся пригородных поездов №6129/6130 Барнаул - Алейская - Барнаул на остановочных пунктах 257 и 267 километр, №6115/6116 Барнаул - Ребриха - Барнаул на остановочных пунктах 317, 316, 315, 296 и 287 километр.

Полный список садоводческих остановок можно найти здесь.

Из-за дополнительных остановок расписание некоторых поездов в регионе сдвинется в промежутке от 2 до 13 минут.

Ранее мы писали о том, что с 15 апреля в Барнауле планируют запустить традиционные автобусные садоводческие маршруты.