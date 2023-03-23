Садоводческие маршруты запустят в Барнауле в середине апреля

Планируется, что автобусы будут ездить по дачным маршрутам до 16 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

С15 апреля в Барнауле планируют запустить традиционные садоводческие маршруты. Уже объявили аукционы для определения подрядчиков. Об этом пишет мэрия.

Всего в краевой столице будет 14 садоводческих маршрутов. По ним будут ездить автобусы №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. В будни на линию выпустят 22 единицы транспорта. А на выходных и праздниках – 30.

Цена одной поездки составит 30 рублей. Также есть льготный проезд для отдельных категорий граждан, а детям до 7 лет – проезд бесплатный.

Планируется, что автобусы будут ездить по дачным маршрутам до 16 октября.

Ранее мы писали о том, что из Барнаула в Овчинниково будет ходить дополнительный поезд.

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