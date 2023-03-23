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НовостиОбщество23 марта 2023 2:42

Садоводческие маршруты запустят в Барнауле в середине апреля

Уже объявили аукционы для определения подрядчиков
Герман Архаров
Планируется, что автобусы будут ездить по дачным маршрутам до 16 октября

Планируется, что автобусы будут ездить по дачным маршрутам до 16 октября

Фото: Олег УКЛАДОВ

С15 апреля в Барнауле планируют запустить традиционные садоводческие маршруты. Уже объявили аукционы для определения подрядчиков. Об этом пишет мэрия.

Всего в краевой столице будет 14 садоводческих маршрутов. По ним будут ездить автобусы №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. В будни на линию выпустят 22 единицы транспорта. А на выходных и праздниках – 30.

Цена одной поездки составит 30 рублей. Также есть льготный проезд для отдельных категорий граждан, а детям до 7 лет – проезд бесплатный.

Планируется, что автобусы будут ездить по дачным маршрутам до 16 октября.

Ранее мы писали о том, что из Барнаула в Овчинниково будет ходить дополнительный поезд.

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