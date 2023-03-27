На Шульгинкских карьерах в Бийске откололась льдина, на который были рыбаки

Никто не пострадал Фото: Герман Архаров

Днем в воскресенье, 26 марта, в Бийске на Шульгинкских карьерах откололась льдина, на который были рыбаки. Об этом очевидцы рассказали в группе «Инцидент Бийск».

На кадрах с места происшествия видно, что льдина откололась в тот момент, когда на ней были люди. К счастью, никто не пострадал, рыбаки успели быстро сбежать, поэтому обращаться за помощью к спасателям не потребовалось.

В комментариях пользователи раскритиковали рыбаков и призвали всех быть внимательными и осторожными.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае нет действующих ледовых переправ. В МЧС подчеркивают, что выход на лед опасен.

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