До +16 градусов потеплеет 27 марта в Алтайском крае

В краевой столице днем в понедельник также преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало новой рабочей недели будет теплым в Алтайском крае. Днем в понедельник, 27 марта, столбики термометров покажут +5...+10, местами по югу до +16 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В регионе 27 марта будет преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, на дорогах сильная гололедица. Подует юго-западный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В краевой столице днем в понедельник также преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Будет дуть юго-западный ветер, 2-7 м/с.

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