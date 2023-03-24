Двух человек спасли пожарные из горящего дома в Барнауле

На место выехало более 30 человек личного состава Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

24 марта в Барнауле около пяти часов утра в пятиэтажном доме по улице Новосибирская произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На место выехало более 30 человек личного состава. На момент прибытия пожарных дым шел из окон на четвертом этаже, а в подъезде было сильное задымление. Специалисты тут же приступили к обходу квартир.

- Из опасной зоны газодымозащитники спасли двух человек. Еще 10 (в том числе двоих детей) вывели на свежий воздух, - рассказали в ГУ.

Отмечается, что в пожаре никто не пострадал.

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