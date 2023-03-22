В Барнауле мужчина загорелся на работе

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Во вторник, 21 марта, на одном из барнаульских предприятий произошло серьезное ЧП: на рабочем месте загорелся сотрудник. Подробнее об этом происшествии рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

– При осуществлении производственного процесса загорелась одежда на 38-летнем рабочем. С ожогами около 45% тела он был доставлен в медицинское учреждение, - сообщают в ведомстве.

По данному факту проводился доследственная проверка. Следователи изъяли образцы горючего вещества. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.