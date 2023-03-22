В Барнауле мужчина загорелся на работе

Место происшествия
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
Во вторник, 21 марта, на одном из барнаульских предприятий произошло серьезное ЧП: на рабочем месте загорелся сотрудник. Подробнее об этом происшествии рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
– При осуществлении производственного процесса загорелась одежда на 38-летнем рабочем. С ожогами около 45% тела он был доставлен в медицинское учреждение, - сообщают в ведомстве.
По данному факту проводился доследственная проверка. Следователи изъяли образцы горючего вещества. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.