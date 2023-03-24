Погода в Алтайском крае и в Барнауле 24 марта 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем 24 марта температура будет держаться в пределах +2,+7 градусов, сообщили в Гидрометцентре региона.

При этом преимущественно без осадков, а на дорогах - сильная гололедица.

- Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с, – прогнозируют синоптики.

В Барнауле 24 марта +3,+5 градусов, на дорогах также очень скользко.

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