На Алтае вскрытие рек может начаться раньше обычного

Весеннему половодью в Алтайском крае подвержены 175 населенных пунктов Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году реки в Алтайском крае могут вскрыться раньше привычных сроков. Подробнее об этом, а также о том, как специалисты готовятся к возможному паводку, во время пресс-конференции ТАСС рассказал Александр Макаров, начальник регионального управления МЧС.

Изначально предполагалось, что алтайские реки начнут освобождаться ото льда в первой декаде апреля. Сейчас же, по информации гидрометеослужбы, вскрытие может начаться уже в третьей декада марта. Это примерно на неделю раньше многолетних значений.

В настоящее время уровень рек в Алтайском крае стабильный, ниже нормы. По югу региона, где уже почти нет снега, начали вскрываться некоторые малые реки. Последнюю переправу закрыли 18 марта, людей просят не выходить на лед.

В начале марта в регионе были плюсовые температуры, поэтому зафиксировали подтопления низменных участков местности, а также выход воды на приусадебные участки в Краснощековском и Шипуновском районах, однако серьезных проблем это не принесло.

Всего весеннему половодью в Алтайском крае подвержены 175 населенных пунктов. По словам Александра Макарова, в регионе активно проводят противопаводковые мероприятия. Специалисты занимаются распиловкой и чернением льда, а также проводят взрывные работы в некоторых районах.

– Организована работа со старостами населенных пунктов по профилактической работе с населением в период паводка, уточнены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, – подчеркнули в ЧС.

На случай ухудшения обстановки подготовили 427 пунктов временного размещения.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как готовятся к паводку в Барнауле. В частности, дорожники продолжают вывозить снег и очищать ливневки, работают в усиленном режиме. Для предотвращения размыва трамвайных путей подготовили план мероприятий по пропуску паводковых вод. По прогнозу синоптиков, температура воздуха начнет повышаться с 22 марта, поэтому в городе готовятся к возможному половодью.

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