Проект продления троллейбусного маршрута №7 разработали в Барнауле

Специалисты практически закончили разработку проектно-сметной документации
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Проект продления троллейбусной линии по маршруту №7 в новые микрорайоны разработали в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.
По проекту троллейбус станет ездить по улице Взлетной до проезда Северного Власихинского. Там же появится разворотное кольцо.
Специалисты практически закончили разработку проектно-сметной документации, отдельные вопросы урегулируют с ресурсоснабжающими организациями. Затем подсчитают, во сколько обойдется устройство линии.
Ранее мы писали о том, что с 15 апреля в Барнауле хотят запустить традиционные садоводческие маршруты.
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