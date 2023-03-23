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НовостиОбщество23 марта 2023 12:05

Проект продления троллейбусного маршрута №7 разработали в Барнауле

Его представили в мэрии
Герман Архаров
Специалисты практически закончили разработку проектно-сметной документации

Специалисты практически закончили разработку проектно-сметной документации

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Проект продления троллейбусной линии по маршруту №7 в новые микрорайоны разработали в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.

По проекту троллейбус станет ездить по улице Взлетной до проезда Северного Власихинского. Там же появится разворотное кольцо.

Специалисты практически закончили разработку проектно-сметной документации, отдельные вопросы урегулируют с ресурсоснабжающими организациями. Затем подсчитают, во сколько обойдется устройство линии.

Ранее мы писали о том, что с 15 апреля в Барнауле хотят запустить традиционные садоводческие маршруты.

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