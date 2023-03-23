Проект продления троллейбусного маршрута №7 разработали в Барнауле

Специалисты практически закончили разработку проектно-сметной документации Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Проект продления троллейбусной линии по маршруту №7 в новые микрорайоны разработали в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.

По проекту троллейбус станет ездить по улице Взлетной до проезда Северного Власихинского. Там же появится разворотное кольцо.

Специалисты практически закончили разработку проектно-сметной документации, отдельные вопросы урегулируют с ресурсоснабжающими организациями. Затем подсчитают, во сколько обойдется устройство линии.

Ранее мы писали о том, что с 15 апреля в Барнауле хотят запустить традиционные садоводческие маршруты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Садоводческие маршруты запустят в Барнауле в середине апреля

Уже объявили аукционы для определения подрядчиков (подробнее)