Первый в 2023 году случай укуса клеща зарегистрировали в Барнауле

Вируса энцефалита не выявили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле зарегистрировали первый в 2023 году случай укуса клеща. Правда, женщина привезла членистоногого из соседней Республики Алтай, пишут «Вести Алтай».

В самом Алтайском крае жителей и гостей региона клещи еще не кусали. При этом люди привозили их не только из соседнего региона, но и из Таиланда и Турции. Вируса энцефалита не выявили.

Специалисты призывают жителей региона пройти вакцинацию. По итогам эпидсезона 2022 года в регионе вывили 9952 человека, обратившихся в поликлиники края по поводу присасывания клещей.

Ранее мы писали о том, что 15 марта зарегистрировали первый в 2023 году случай укуса клеща в Чемальском районе Республики Алтай.

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