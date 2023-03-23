Геологи ищут в Змеиногорском районе серебро и другие ценные металлы

Серебро Фото: Герман Архаров

В Змеиногорском районе Алтайского края геологи будут искать серебро и другие ценные металлы. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Экспедиция геологов проводит поисково-буровые работы на Кандидатской площади Змеиногорского рудного поля. Цель специалистов - локализация и оценка прогнозных ресурсов полиметаллических руд с содержанием меди, свинца, цинка и серебра.

Работы планируют проводить до 2024 года. Задача - обеспечить перспективную сырьевую базу для стабильной работы горнорудных предприятий

Ранее мы писали, что в 2022 году в регионе добыли более 740 килограммов золота. В будущем предприятия хотят заниматься добычей на действующих месторождениях, переходя на более глубокие горизонты.

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