Более 740 килограммов золота добыли в Алтайском крае в 2022 году

Добычей золота занимаются различные предприятия Фото: Анна Перевощикова

В 2022 году в Алтайском крае добыли свыше 740 килограммов золота. Подробнее об этом во время интернет-форума рассказал Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики региона.

– Золотодобывающая отрасль в Алтайском крае представлена предприятиями, осуществляющими добычу коренного и рассыпного золота. В структуре добавленной стоимости в разделе добыча полиметаллических руд на добычу руд цветных металлов и песков приходится около 30%, – отметил чиновник.

В 2022 году добыли в Алтайском крае добыли более 740 килограммов коренного золота. В сравнении с 2021 годом это составляет 89%. В следующем году объем добычи прогнозируют на том же уровне.

– Ежегодные объемы добычи рассыпного золота, по оценочным данным отдела геологии и лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра) Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, составляют от 40 до 80 килограмм, – отметил Вячеслав Химочка.

Предприятия планируют заниматься добычей на действующих месторождениях, переходя на более глубокие горизонты. Кроме того, хотят ввести новые участков недр. Например, «Артель старателей Поиск» в 2021 году стало победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на участке недр Курьинский в Курьинском районе Алтайского края. Лицензию выдали на 25 лет.

– Кроме этого, возможно дальнейшее освоение «Техногенного месторождения Хвостохранилища Змеиногорской золотоизвлекательной фабрики». Участок расположен на северо-западной окраине Змеиногорска, – пояснил министр. Добавим, что к ведущим предприятиям отрасли в Алтайском крае относятся: «Артель старателей «Поиск», «Золото Курьи», «Змеиногорская баритомоечная фабрика». Кроме того, добычей золота занимается крупное предприятие по добыче полиметаллических руд АО «Сибирь-Полиметаллы».

Ранее мы писали, что журналисты Сибирской медиагруппы добились запрета на добычу золота в месте обитания редких животных и растений в Солонешенском районе. Министерство природы края провело расследование, в результате которого были выявлены места обитания редких видов, занесенных в Красную книгу Алтайского края и РФ. Это рябчик шахматный и кандык сибирский.

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