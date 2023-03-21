Глава Алтайского края поручил рассмотреть возможность повышения зарплат водителям скорой помощи

Губернатор дал поручение краевому минздраву изучить ситуацию с каждым водителем Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил рассмотреть возможность повышения зарплат водителям машин скорой помощи. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

– После того, как перестали делать ковидные выплаты, многие почувствовали, как снизился их доход. Очевидно, что нам пришло время вмешиваться, – отметил Виктор Томенко.

Губернатор дал поручение краевому минздраву изучить ситуацию с каждым водителем и индивидуально встретиться.

Напомним, ранее Виктор Томенко пообещал юным спортсменам Завьяловского района отремонтировать здание спортшколы.