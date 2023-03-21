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НовостиОбщество21 марта 2023 12:00

Глава Алтайского края поручил рассмотреть возможность повышения зарплат водителям скорой помощи

Виктор Томенко поручил краевому минздраву лично встретиться с каждым водителем
Вера Березовская
Губернатор дал поручение краевому минздраву изучить ситуацию с каждым водителем

Губернатор дал поручение краевому минздраву изучить ситуацию с каждым водителем

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил рассмотреть возможность повышения зарплат водителям машин скорой помощи. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

– После того, как перестали делать ковидные выплаты, многие почувствовали, как снизился их доход. Очевидно, что нам пришло время вмешиваться, – отметил Виктор Томенко.

Губернатор дал поручение краевому минздраву изучить ситуацию с каждым водителем и индивидуально встретиться.

Напомним, ранее Виктор Томенко пообещал юным спортсменам Завьяловского района отремонтировать здание спортшколы.