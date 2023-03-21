Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал юным спортсменам отремонтировать школу в Завьялово

Воспитанники и тренеры школы в разговоре с главой региона рассказали, что необходима установка нового освещения, ремонт раздевалок, душевых Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об оказании помощи в проведении ремонта в спортшколе в Завьялово, где побывал с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание спортшколы было обновили снаружи, но внутри еще много работы. Воспитанники и тренеры школы в разговоре с главой региона рассказали, что необходима установка нового освещения, ремонт раздевалок, душевых. «Поможем, конечно», - заверил Томенко.

Также во время поездки губернатор побывал в местной школе искусств, где недавно сделали ремонт.

– Стараюсь сделать так, чтобы во всех муниципалитетах — и в городах, и в небольших селах — у детей была возможность заниматься разными хобби и развивать таланты, - отметил Виктор Томенко.

Также Виктор Томенко уделил внимание недавно модернизированной центральной котельной.

Всего на программу комплексного развития сельских территорий в Алтайском крае на было направлено около 10 млрд рублей.