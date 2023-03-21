До +1 прогнозируют в Алтайском крае 21 марта 2023

Температура воздуха днем составит от -4 до +1 Фото: Олег УКЛАДОВ

21 марта в Алтайском крае потеплеет. О прогнозе на день рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит от -4 до +1. Серьезных осадков не ожидается. В утренние часы местами изморозь, туман. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дороге, которая может встречаться местами. Ветер подует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с.

В Барнауле 20 марта днем столбик термометра покажет от -2 до -4 градусов, Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Напомним, ранее в Республике Алтай зарегистрировали первый укус клеща в этом сезоне.