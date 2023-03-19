Бийчанка смогла вернуть деньги за билет на «Ветер Сибири»

Фестиваль отменили, а потом перенесли в Новосибирк Фото: газеты «Бийский рабочий»

Жительница Бийска Ольга смогла вернуть себе деньги за несостоявшийся концерт в рамках фестиваля «Ветер Сибири».

Как девушка пояснила изданию «Бийский рабочий», она купила самый дешевый билет и место под палатку. В целом посещение предстоящего фестиваля ей обошлось в 4700 рублей – достаточно ощутимая сумма. Но как мы знаем, в итоге феерическое шоу не состоялось и, соответственно, встал вопрос возврата денег и вот тут начались проблемы.

В интернете подруга Ольги наткнулась на сообщество «Унесенные Ветром Сибири», где такие же «кинутые» зрители обменивались вариантами, как можно вернуть деньги. Единственно верным стал чарджбэк.

– Чарджбэк – это возможность возврата денег через банк. В течение двух месяцев добивалась возврата и получила обратно средства. Вернули деньги полностью и быстро, - рассказывает девушка.

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