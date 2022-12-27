Организаторы скандального рок-фестиваля в Бийске «Ветер Сибири» продают билеты на 2023 год

Скриншот сайта ветерсибири.рф

Организаторы перенесенного на 2023 год фестиваля «Ветер Сибири» продают билеты. Ранее жители Алтайского края столкнулись с тем, что им отказывались возвращать деньги за билеты после отмены фестиваля.

Рок-фестиваль планируют повести с 11 по 13 августа в Бийске. Билеты продают на различных онлайн-площадках, стоимость составляет от 1,8 до 18 тысяч рублей. Афиша практически не изменилась, как и состав участников.

К слову, фестиваль должен был пройти еще в этом году, но в последний момент его отменили и перенесли из-за неблагоприятной эпидобстановки.

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