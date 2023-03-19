Оползень сошел в частном секторе Бийска

В Бийске уже наступила весна Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске на улице 2-й Больничный взвоз на домовладение в частном сошел оползень.

По словам местного жителя, он был дома когда все произошло.

– Услышал сильный грохот, а когда выскочил на улицу, то увидел, что часть земли с горы сошла прямо во двор при этом, чуть не разрушив котельную, - пишет «Бийский рабочий».

Для данной территории это, можно сказать, обычная ситуация для весны. Когда снег с наступлением тепла начинает активно таять, грунт проваливается и сходят подобные оползни.

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