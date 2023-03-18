Первые медведи проснулись на Алтае

Медведи часто попадают в фотоловушки Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

17 марта в Республике Алтай заметили первого в 2023 году проснувшегося медведя. Об этом сообщает Алтайский биосферный заповедник.

Медведя, который передвигался по прителецкому склону, увидел госинспектор Иван Кунгуров. Ученые отмечают, что зверь проснулся раньше обычного. Чаще всего ближе к концу марта первыми пробуждаются взрослые самцы и молодые медведи, а уже затем медведицы с медвежатами.

- Возможно это молодой медведь, который неправильно устроил берлогу и по каким-то причинам проснулся раньше срока, - считает Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник.

Единой даты пробуждения медведей в Алтайском заповеднике нет, каждый год происходит по-разному. Все зависит от того, какой была осень, зима, в также наступившая весна.

Весной 2022 года первого медведя на прителецком склоне заметили 25 марта, а в 2021 году - 10 марта, тогда косолапый прошел по побережью Телецкого озера. В 2015 году на территории Алтайского заповедника первый медведь прошёл перед камерой фоторегистратора 20 марта. В последующие годы фотоловушки фиксировали появление косолапых гораздо позже.

Ученые отмечают, что первыми пробуждаются и выходят из берлог взрослые самцы или особи неудачно устроившие себе берлогу. Затем - молодые одиночные особи, а позднее - самки с медвежатами. Сначала они не уходят далеко от берлоги и в случае непогоды могут укрываться в ней. Самцы по пробуждению почти сразу начинают метить территорию, пока еще без особого усердия, только чешутся. Часто можно услышать рев.

- Считается, что медведи ревут от расстройства пищеварения в процессе отхождения кишечной пробки. У медведиц в январе рождаются медвежата, в процессе рождения отходит и пробка, поэтому медведицы выходят уже со свободным кишечником, - пояснили в заповеднике.

Сначала косолапые едят труху деревьев для активации пищеварительного тракта, а затем охотно ищут останки павших за зиму животных, прошлогодний кедровый орех и первую зелень.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Алтае сняли на видео медведя, который отдыхал на ветке над обрывистым склоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире

Это ирбисы Хоргай и Гута (подробнее)