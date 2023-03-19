Жители Камня-на-Оби в мусорных пакетах переходят по ледовой переправе

Скриншот видео с сайта «Каменские новости».

С 18 марта в Алтайском крае закрыли для проезда все ледовые переправы, но люди, пытаясь сократить расстояние, продолжают ходить по рекам пешком, правда теперь им для этого требуются мусорные пакеты.

– Некоторые предприимчивые граждане решают эту проблему с помощью мусорных пакетов, которыми обматывают ноги. А кто-то и вовсе, разуваясь, чтобы не замочиться, переходит участок реки вброд босиком, - рассказывают журналисты «Каменских новостей».

Причем жителей Камня-на-Оби, кажется, абсолютно не смущает ледяная вода. В ролике, опубликованном издание видно, как мужчина преодолев «брод» спокойно садится на краю льдины и обувается.

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