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НовостиПроисшествия18 марта 2023 7:46

На Алтае легковушка провалилась под лед

О пострадавших не сообщается
Герман Архаров
Фото: администрация Каменского района

Фото: администрация Каменского района

В пятницу, 17 марта, автомобиль провалился под лед рядом с берегом в Камне-на-Оби. Об этом пишет администрация Каменского района.

Все случилось около 20 часов на выезде с ледовой переправы. Машина провалилась в воду рядом с берегом, отбуксировать авто помогли спасатели. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, из-за потепления в Алтайском крае закрыли все ледовые переправы. Выход и выезд на лед опасны.

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