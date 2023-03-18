На Алтае легковушка провалилась под лед

Фото: администрация Каменского района
В пятницу, 17 марта, автомобиль провалился под лед рядом с берегом в Камне-на-Оби. Об этом пишет администрация Каменского района.
Все случилось около 20 часов на выезде с ледовой переправы. Машина провалилась в воду рядом с берегом, отбуксировать авто помогли спасатели. В результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, из-за потепления в Алтайском крае закрыли все ледовые переправы. Выход и выезд на лед опасны.
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