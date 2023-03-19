Коммунальщики Барнаула проверяют ливневки на работоспособность

Коммунальщики очищают ливневки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожные и коммунальные службы ведут активную борьбы со снегом и гололедом, а также проверяют на работоспособность ливневки для эффективного пропуска талых вод.

– Работоспособность ливневых канализаций находится на постоянном контроле у дежурных бригад, - говорят в мэрии.

Накануне, в частности, ливневки очищали на пересечении улиц Молодежной и Ядринцева, Советской Армии и Молодежной, Никитина и переулка Малого Прудского и так далее.

В ночь рабочие также вышли на смену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти рассказали о готовности Барнаула к паводку

17 марта в Барнауле прошло заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период (подробнее)