Детский благотворительный фестиваль «Белый пароход» проведут в Алтайском крае

Программа будет насыщенной
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае впервые проведут всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль «Белый пароход. Алтай — 2023». Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Виктор Томенко.
Проект существует уже 18 лет. На фестивале выступают дети из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья.
- Считаю, очень важно помогать детям раскрывать их таланты, - отметил Виктор Томенко.
Программа фестиваля будет насыщенной. Например, пройдут гала–концерты детского хора из 89 детей в Барнауле и Бийске. Выступления состоятся в сопровождении симфонического оркестра филармонии региона и инструментального ансамбля.
Всего на проведение фестиваля потратят 2,8 млн рублей губернаторского гранта.
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