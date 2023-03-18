Детский благотворительный фестиваль «Белый пароход» проведут в Алтайском крае

Программа будет насыщенной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае впервые проведут всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль «Белый пароход. Алтай — 2023». Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Виктор Томенко.

Проект существует уже 18 лет. На фестивале выступают дети из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья.

- Считаю, очень важно помогать детям раскрывать их таланты, - отметил Виктор Томенко.

Программа фестиваля будет насыщенной. Например, пройдут гала–концерты детского хора из 89 детей в Барнауле и Бийске. Выступления состоятся в сопровождении симфонического оркестра филармонии региона и инструментального ансамбля.

Всего на проведение фестиваля потратят 2,8 млн рублей губернаторского гранта.

Ранее мы писали, что накануне 8 марта в краевой столице состоялся праздничный концерт «Славим женщину России»

ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт «Славим женщину России» прошел в Барнауле

Программа была насыщенной (подробнее)