После сообщения о минировании в Барнауле эвакуировали кадетский корпус

На место выезжали полицейские и кинологи с собаками Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 17 марта, из-за сообщения о минировании в Барнауле эвакуировали кадетский корпус на улице Попова, 66. Об этом сообщает «Московский Комсомолец на Алтае».

Учащихся и сотрудников кадетского корпуса вывели на улицу. На место выезжали полицейские и кинологи с собаками, которые проверили здания. Информации о минировании не подтвердилась, внутри не обнаружили никаких подозрительных предметов.

Неизвестному, который сообщил о минировании, грозит уголовная ответственность, его личность устанавливают

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