После сообщения о минировании в Барнауле эвакуировали кадетский корпус

На место выезжали полицейские и кинологи с собаками
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу, 17 марта, из-за сообщения о минировании в Барнауле эвакуировали кадетский корпус на улице Попова, 66. Об этом сообщает «Московский Комсомолец на Алтае».
Учащихся и сотрудников кадетского корпуса вывели на улицу. На место выезжали полицейские и кинологи с собаками, которые проверили здания. Информации о минировании не подтвердилась, внутри не обнаружили никаких подозрительных предметов.
Неизвестному, который сообщил о минировании, грозит уголовная ответственность, его личность устанавливают
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