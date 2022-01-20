В Барнауле все школы получили сообщения о минировании

Последние уроки в первой смене тоже отменили Фото: Олег УКЛАДОВ

Все барнаульские школы получили сообщения о минировании. Как рассказали «Комсомолке» в городском комитете по образованию, детей второй смены перевели на дистанционный режим работы.

Как сообщает «Инцидент Барнаул», в школьных чатах распространяют следующее сообщение:

- Уважаемые классные руководители! В связи с поступившей информацией о минировании всех школ города и проведением оперативных мероприятий необходимо организовать образовательный процесс второй смены в удалённом режиме. Необходимо проинформировать родителей (законных представителей) с данной информацией и направить детей домой. Последние уроки в первой смене тоже снимаем. Спасибо за понимание, - говорится в сообщении.

Детей распускают по домам. Скриншот сообщения в школьном чате от читателя КП-Барнаул

Вот что рассказывают сами школьники:

- До конца шестого урока оставалось буквально пять минут. Нам объявили, чтобы все шли домой, не толпясь и без паники, парами, как при отработке учений по пожарной безопасности. Учителя нам не говорили о "минировании", это мы узнали по возвращению домой в социальных сетях, - говорит ученик десятого класса одной из барнаульских школ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, правоохранители сейчас отрабатывают сигналы о минировании школ города.

По информации регионального правительства, 20 января на электронную почту администрации Центрального района краевой столицы пришло сообщение о минировании школ. Руководство организаций проинформировали, было принято решение об эвакуации школ и сотрудников.

- Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Часть школ на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант, - подчеркнули в пресс-службе правительства.

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