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НовостиОбщество18 марта 2023 2:30

До +12 градусов потеплеет в Алтайском крае 18 марта

В регионе будет преимущественно без осадков
Герман Архаров
В Барнауле днем 18 марта ожидается +5…+7 градусов

В Барнауле днем 18 марта ожидается +5…+7 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 18 марта, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем температура воздуха составит +2…+7, в предгорьях местами до +12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Подует северо-западный ветер, 3-8 м/с.

В Барнауле днем 18 марта ожидается +5…+7 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Подует северо-западный ветер, 3-8 м/с.

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