До -20 градусов похолодает в Алтайском крае

Морозы продержатся недолго Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в начале следующей недели весеннее тепло сменится заметным похолоданием в Алтайском крае. В ночные часы местами столбики термометров опустятся до отметки -20 градусов. О том, надолго ли регион окажется во власти холодов, рассказала Наталия Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

В субботу, 18 марта, в Алтайском крае ожидается спокойная погода. Лишь по югу региона вероятен небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -2…-7, по северу местами до -14 градусов. Днем ожидается +2…+7, в предгорьях местами до +13 градусов.

В воскресенье, 19 марта, с прохождением холодного фронта северного циклона ночью по северо-западу краю, а днем на большей части территории региона прогнозируют осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, местами гололёдные явления. На дорогах местами будет сильная гололедица. Ночью будет -2…-7 градусов, а днем -3…+2, в предгорьях местами до +7 градусов, с похолоданием в течение дня.

Еще холоднее в Алтайском крае станет с 20 по 22 марта в связи установлением антициклона и затоком холодного воздуха. Ночью 20 марта столбики термометров покажут -13…-20, а днем -3…-8 градусов. Серьезные морозы продержатся в регионе недолго, уже к 22 марта днем потеплеет до 0…-5, по югу до +5 градусов.

Напомним, ранее мы подробном рассказывали о том, какой будет погода до конца марта в Алтайском крае. В третьей декаде марта в преобладающая температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов, а местами воздух даже прогреется до +15 градусов. При этом в середине декады не исключено небольшое похолодание.

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