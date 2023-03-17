В Камне-на-Оби рецидивист убил друга и его больную сожительницу

Следком Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби 43-летний ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве двух человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, одна из его жертв была в беспомощном состоянии.

В июне прошлого года осужденный пришел в гости к другу, которого знал много лет. Мужчины и сожительница хозяина распивали спиртное. В какой-то момент гость начал ругаться с парой, а затем накинулся на хозяина и его сожительницу. После избиения мужчина задушил женщину, у которой было заболевание опорно-двигательного аппарата, а ее возлюбленного добил ножом.

- От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. На следующий день их тела обнаружил сосед, который вызвал сотрудников правоохранительных органов. По «горячим следам» злоумышленника удалось задержать, - пояснили в СК.

Ранее мужчина неоднократно был судим и освободился лишь в феврале 2022 год. Суд приговорил его к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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