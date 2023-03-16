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НовостиПроисшествия16 марта 2023 10:42

В Алтайском крае 14-летний подросток во время драки воткнул нож в спину друга

Потерпевший выжил
Вера Березовская
Между ним и другом произошел конфликт по незначительному поводу, завязалась драка

Между ним и другом произошел конфликт по незначительному поводу, завязалась драка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 14-летнего подростка признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью друга. Об этом сообщает региональный Следком.

Криминальный инцидент произошел в ноябре 2022 года. Подросток гостил у бабушки в одном из сел Егорьевского района. В один из вечером между ним и другом произошел конфликт по незначительному поводу, завязалась драка. Во время борьбы мальчик нанес удар в спину оппоненту складным карманным ножом, который носил при себе.

14-летний потерпевшего на скорой госпитализировали больницу, где ему своевременно оказали помощь.

В ходе следствия и суда несовершеннолетний полностью признал вину, в содеянном раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.