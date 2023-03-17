Барнаульские депутаты поддержали отчет главы города

Отчет главы города барнаульские депутаты одобрили единогласно Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Депутаты Барнаульской городской Думы поддержали отчет главы краевой столицы Вячеслава Франка. Мэр выступил с отчетом за прошлый год 17 марта.

Глава города отчитался о работе горадминистрации за 2022 год: рассказал, как развивалась краевая столица, и обозначил планы на будущее.

В конце отчета мэр поблагодарил всех депутатов за работу на благо города и отметил, что надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

- События, происходящие в нашей стране, определят ее будущее на десятилетия вперед! Барнаульцы по-прежнему едины перед любыми трудностями. Это единство символизирует стела «Город трудовой доблести». Наши отцы и деды в тяжелые годы Великой Отечественной выстояли и победили, - подчеркнул Вячеслав Франк.

Отчет главы города барнаульские депутаты приняли единогласно.

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