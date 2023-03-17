Жители домов в Барнауле пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Отключение отопления Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула в соцсетях жалуются на отсутствие тепла и горячей воды в некоторых домах. Как сообщили горожане в паблике Barnaul22, информации об отключении якобы нигде нет.

Речь идет о домах на улицах Георгиева, Исакова и Малахова. По словам жильцов домов, уже второй день люди живут в холоде. Официально об отключении их якобы никто не информировал, на вопросы четких ответов не дают.

Напомним, ранее в Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Попова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Попова

Под отключение попадали два дома (подробнее)