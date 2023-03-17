В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Попова

Авария на Попова Фото: пресс-службы администрации Барнаула

16 марта на ул. Попова,97 в Барнауле произошла коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе СГК, специалисты обнаружили на месте повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

Для проведения ремонтных работ пришлось отключить отопление в двух домах по адресам ул. Попова,93 и 89. На месте работали четыре бригады и 12 единиц техники. Всего было заменено три метра трубопровода.

Ночью стало известно, что повреждение уже устранили. Тепловую сеть заполнили и вернули подачу ресурса.