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НовостиПроисшествия17 марта 2023 1:55

В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Попова

Под отключение попадали два дома
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Авария на Попова

Авария на Попова

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

16 марта на ул. Попова,97 в Барнауле произошла коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе СГК, специалисты обнаружили на месте повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

Для проведения ремонтных работ пришлось отключить отопление в двух домах по адресам ул. Попова,93 и 89. На месте работали четыре бригады и 12 единиц техники. Всего было заменено три метра трубопровода.

Ночью стало известно, что повреждение уже устранили. Тепловую сеть заполнили и вернули подачу ресурса.