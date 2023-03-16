Союз журналистов Алтайского края возглавил гендиректор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов

Андрей Абрамов выразил благодарность предшественнице и обозначил основные направления будущей работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Гендиректор медиахолдинга «Сибирская медиагруппа» Андрей Абрамов возглавил Союз журналистов Алтайского края. Мария Чугунова, которая руководила организацией с 2018 года, решила уйти по собственному желанию, сообщается в телеграм-канале Союза.

Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой избрали нового руководителя, состоялась 16 марта. Мария Чугунова подвела итоги своей работы.

- Мы делали действительно живые, полезные и интересные вещи, провели несколько ярких, потрясающих семинаров. Сумели затащить на Алтай крутых экспертов федерального уровня – таких, как Глеб Черкасов, Илья Лочканов, Дмитрий Михайлин. Встречи с ними всколыхнули журналистское сообществ, - сказала в частности экс-руководитель.

Андрей Абрамов, в свою очередь, выразил благодарность предшественнице и обозначил основные направления будущей работы: это пополнение рядов Союза, защита прав и интересов алтайских журналистов, работа с молодежью для решения кадрового голода в отрасли, активизация работы с ветеранами журналистики, чтобы сохранить преемственность поколений.

- Я хочу, чтобы Союз был полезен -это ключевое слово. Журналисты должны быть заинтересованы во вступлении в него, чтобы делиться опытом, получать защиту и поддержку, поддерживать связь с коллегами. Уверен, что в создании здоровой, творческой атмосферы в сфере медиа заинтересованы и руководители нашего региона, - сказал Андрей Абрамов.

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