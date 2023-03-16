Представителем Общественной палаты Алтайского края стала мать троих детей

Ирина Яковенко руководит реабилитационным центром «Журавлики». Фото: opak.alregn.ru

Представителем Общественной палаты Алтайского края стала директор барнаульского реабилитационного центра «Журавлики» и мать троих детей Ирина Яковенко, сообщает Алтапресс.

Голосование среди членов палаты прошло 16 марта. Ирина Яковенко получила 29 голосов из 34. Ее конкурентом был Максим Третьяков —за него отдали голоса только пять человек.

Сергей Кашников, который был представителем на протяжении трех сроков, в этот раз на должность не претендовал.