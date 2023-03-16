Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 3:07

Соцсети: у ТЦ в Барнауле подростку воткнули нож в спину

Произошла поножовщина между взрослыми и несовершеннолетними
Александра Сапожкова
Причины драки не известны

Причины драки не известны

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле возле ТЦ «Бум» произошла поножовщина между мужчинами лет 30 и подростками. Об этом сообщается в телеграм-канале «В курсе 22».

- Сборище 30-летних напало на подростков лет 16. Двоих запинали, одному воткнули нож в спину, - написали свидетели.

Они также предоставили фото окровавленной спины несовершеннолетнего.

Причины драки не известны. Уточняется, что официальной информации по этому поводу нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители в Барнауле просят защитить детей от одноклассника-агрессора

Родители рассказали, что еще в начальной школе этот мальчик избил одну девочку так, что она получила сотрясение мозга. А на одного своего одноклассника он напал с пластиковым ножом (подробнее)