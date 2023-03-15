Родители в Барнауле просят защитить детей от одноклассника-агрессора

Родители говорят, что обращались в администрацию школы с просьбой решить проблему Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители школьников, которые учатся в одном из барнаульских лицеев, требуют защитить их детей от одноклассника. Они говорят, что у мальчика случаются вспышки неконтролируемой агрессии, из-за чего несколько учеников уже получили серьезные травмы, сообщает Амител.

Родители рассказали, что еще в начальной школе этот мальчик избил одну девочку так, что она получила сотрясение мозга. А на одного своего одноклассника он напал с пластиковым ножом для пластилина и порезал ему лицо, шею, а также нанес несколько ударов в живот.

Также, по словам родителей, мальчик оскорблял детей матами, срывал уроки, портил вещи. Причем вспышки агрессии у ребенка якобы могут возникнуть даже из-за того, что на него кто-то не так посмотрел

Родители говорят, что обращались в администрацию школы с просьбой решить проблему. Но, по их словам, должной реакции от директора не было. Классный руководитель пытается оградить детей по мере своих сил.

В комитете по образованию Барнаула отметили, что отчислить подростка за дисциплинарные проступки могут, но только после достижения 15 лет. Но даже в этом случае родители проблемного ребенка должны написать заявление, а комиссия по делам несовершеннолетних дать согласие.

Мама же мальчика утверждает, что это против ее сына ополчился весь класс и идет настоящая травля.

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