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НовостиОбщество16 марта 2023 1:47

В Барнауле крысы ползают по стенам многоэтажного дома

Жильцы уже не знают, куда им жаловаться
Александра Сапожкова
Грызуны живут и в подвале, и в мусоропроводе, и в подъезде

Грызуны живут и в подвале, и в мусоропроводе, и в подъезде

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жильцы дома на ул. Попова, 96, в паблике «Barnaul 22» пожаловались на крыс, которые расплодились повсюду, и даже ползают по стенам многоэтажки.

Грызуны, по словам горожан, живут и в подвале, и в мусоропроводе, и в подъезде. А тут еще и по стенам ходить научились со стороны улицы.

- Уже не знаем, куда писать. ДЕЗ-1 ничего не предпринимает, кучу жалоб и просьб написано. В Роспотребнадзор писали, они после этого два раза потравили и все! – негодуют жильцы.

В комментариях им посоветовали самим потравить крыс – разложить в подвале отраву в большом количестве.

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