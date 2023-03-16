В Барнауле крысы ползают по стенам многоэтажного дома

Грызуны живут и в подвале, и в мусоропроводе, и в подъезде Фото: Артем КИЛЬКИН

Жильцы дома на ул. Попова, 96, в паблике «Barnaul 22» пожаловались на крыс, которые расплодились повсюду, и даже ползают по стенам многоэтажки.

Грызуны, по словам горожан, живут и в подвале, и в мусоропроводе, и в подъезде. А тут еще и по стенам ходить научились со стороны улицы.

- Уже не знаем, куда писать. ДЕЗ-1 ничего не предпринимает, кучу жалоб и просьб написано. В Роспотребнадзор писали, они после этого два раза потравили и все! – негодуют жильцы.

В комментариях им посоветовали самим потравить крыс – разложить в подвале отраву в большом количестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В многоэтажке Барнаула поселилась стая крыс

В Барнауле на Малахова,122 живут не только люди и милые домашние питомцы, но и дикие крысы. Грызуны размножаются быстрее, чем их успевают травить (подробнее)