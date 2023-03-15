В Барнауле маламут сбежал из дома и «взял в заложники» покупателей в аптеке

Собака впускала всех внутрь, но никого не выпускала Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

14 марта в Барнауле произошел курьезный случай. Собака породы маламут «забаррикадировала» покупателей в аптеке, сообщает «МК на Алтае».

Пес сбежал из частного дома в районе ВРЗ и добрался до аптеки на улице Анатолия. Там он каким-то образом забежала в тамбур и «взял в заложники» людей.

- Он впускал всех внутрь, но никого не выпускала. Как только человек пытался выйти, собака начинала рычать. Один решил прорваться, но маламут размером с теленка порвал ему кожаную куртку, — рассказала провизор.

Женщина попыталась выманить пса мясом, но тот возвращался за добавкой. Тогда она вызвала полицию и охрану, и совместными усилиями собаку удалось-таки выманить на улицу.

В итоге пес вернулся к хозяйке, а сотрудников аптеки поблагодарили за терпение и помощь в поисках беглеца.

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