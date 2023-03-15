25 тонн муки отправят из Барнаула в Донбасс

Муку расфасовали в мешки по пять килограммов. Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

В Славяносербский район ЛНР из Барнаула направят очередную партию гуманитарного груза - 25 тонн муки, сообщили в мэрии города.

Муку предоставили 11 фермеров из Завьяловского района. По словам руководителя штаба Комитета семей воинов Отечества Татьяны Коробовой, фермеры сами обратились к ней с предложением направить продукт в помощь Донбассу.

После доставки в Барнаул муку расфасовали в мешки по пять килограммов.

Отмечается, что организаторами сбора и отправки гуманитарной помощи выступили штаб Комитета семей воинов Отечества и группа «За добро», реготделение ОНФ, администрация Барнаула и предприниматели.

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