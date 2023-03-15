Дмитрий Майер (слева) и Валид Чараев

44-летнего добровольца из Барнаула Дмитрия Майера ранили на передовой СВО. Истекая кровью, он умудрился вынести с поля боя товарища с позывным Сокол. В госпитале бойцы потеряли друг друга. Когда Дмитрий прошел реабилитацию, то захотел разыскать Сокола. По воле судьбы оба героя встретились на программе «Малахов» на канале «Россия 1».

Дмитрий Майер отправился в зону СВО в мае 2022 года, при этом ничего не сказав родителям. Осенью во время боя его с товарищами окружили неприятели.

- Мы с ребятами начали отстреливаться, но ситуация явно была не в нашу пользу, - вспоминает военнослужащий.

В том бою Дмитрий получил ранение ноги. Сейчас он чувствует себя хорошо, тренируется, старается восстановить здоровье. Но больше всего его волновало не свое ранение, а судьба боевого друга Сокола.

- Меня увезли в один госпиталь, а его в другой. Мы с тех пор не общались. Хотелось увидеть товарища, узнать, как у него дела, обнять его, – делится барнаулец.

Когда обладатель позывного Сокол Валид Чараев появился в студии программы, радости мужчин не было предела. Валид недавно выписался из госпиталя и собирался возвращаться домой. Но когда узнал, что может встретиться с боевым другом, то сразу же поменял билеты и направился в Москву на передачу. Сокол тоже вспомнил тот день, когда фронтовой брат спас его от гибели.

- Там был контактный бой, мы шли на позицию за ними по пятам, чтобы нас не бомбили. Но в итоге получилось так, что они нас окружили, ждали нас там уже, стреляли по нам, – рассказал Валид.

По словам Сокола, Дмитрия ранили первым. Он подошел к нему поближе, чтобы проверить состояние. Оказалось, живой. Они начали отстреливаться.

- И меня ранили. Брат кричит: «Потерпи! Ты можешь полежать, пока я дойду до тебя?» Лежу. Уже силы не было, - делится Валид.

Пуля угодила мужчине прямо в почку. Дмитрий, не чувствуя боли, подобрался к раненому другу и оттащил его в сторону, продолжая вести огонь по противнику. Вскоре на помощь к ним подтянулись другие бойцы.

- А я на адреналине им говорю: «Пацаны, сейчас Сокола увезем, а я с вами останусь», – вспоминает военнослужащий.

Но пацаны все же заставили отправиться Майера в госпиталь. И не зря. Позже выяснилось, что если бы Дмитрия привезли в больницу на час позже, он бы умер.

Боец не считает, что спасение друга - героический поступок. Он уверен, что на его месте так поступил бы любой. Кстати, после восстановления он опять собирается ехать в зону СВО.

- Там ребята, мои братья фронтовые. Я не могу дома отсиживаться, когда они воюют, - сказал барнаулец.

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