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НовостиПолитика15 марта 2023 6:34

Алтай ищет в Индии поставщиков промоборудования

Делегация посетит в ближайшие дни индустриальную выставку в городе Ченнаи
Александра Сапожкова
Делегация Алтая находится в Индии с рабочим визитом

Делегация Алтая находится в Индии с рабочим визитом

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтай ищет в Индии новых поставщиков промоборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства региона Виталия Снесаря.

Официальная делегация региона сейчас находится с визитом в этой стране и в ближайшие дни посетит индустриальную выставку в городе Ченнаи. Там представители края и будут искать поставщиков оборудования для машиностроения, пищепрома, технологических линий.

Виталий Снесарь отметил, что ранее поставщики были в основном европейские. И сейчас из-за санкций необходимо найти им замену.

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