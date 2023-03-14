Продрогли летом до костей: зачем Индира Ганди и Джавахарлал Неру прилетали на Алтай

Во время встреч власти региона напомнили яркие страницы общей истории Алтая и Индии Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайские власти налаживают сотрудничество с Индией. Делегация края сейчас находится в этой стране. Представители региона пообщались с губернатором штата Керала, в Дели прошли встречи руководителей алтайских и индийских вузов. Во время встреч власти региона напомнили яркие страницы общей истории Алтая и Индии. В частности, как в июне 1955 года премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди посетили наш регион.

- 16 июня выдалось на редкость холодным, степной порывистый ветер принес пыльную бурю. В рубцовском аэропорту Неру и сопровождавшие его лица, одетые в легкие индийские платья, ежились от пронизывающего холода. Руководители края Константин Пысин и Николай Беляев попытались ужать сценарий встречи, но гости все равно успели продрогнуть, - так описывали встречу важных гостей журналисты «Алтайской правды».

Алтай заинтересовал индийцев как регион, в котором буквально за пару лет было освоено более 2,7 млн гектаров целинных и залежных земель. Тогда аграрный сектор Индии тоже охватили перемены, и Неру хотел лично посмотреть на освоение алтайской целины, чтобы применить опыт у себя на родине. В приветственной речи премьер-министр так и заявил:

- Я много слышал о программе освоения земель и хотел побывать здесь. Здесь есть чему поучиться. Вы смелые и сильные.

Джавахарлал Неру и Индира Ганди (в протоколе она тогда значилась как личный секретарь премьер-министра, правительство страны она возглавила через 10 лет) пробыли на Алтае меньше суток. Вместе с делегацией 16 июня они проехали на автомобиле около 120 км, но останавливались только в селе Краснознаменка Курьинского района.

По воспоминаниям председателя Рубцовского горисполкома Василия Зибарева, когда машины ехали по улицам Рубцовска, горожане горячо приветствовали самого главного гостя. Правда, перепутали Неру с его личным поваром – оба были в абсолютно одинаковых одеждах: брюках-гамашах, светлых кителях и головных уборах, похожих на наши пилотки.

В Краснознаменке Неру две красивые девушки вручили подарок – атласный мешочек с зерном. На нем бисером были вышиты имя и фамилия премьер-министра. Для детей Индиры Ганди подготовили книжки - «Полтава» Пушкина и «Тарас Бульба» Гоголя. После в совхозе «Краснознаменский» индийцы пообщались с директором хозяйства. А потом, по воспоминаниям жителей села, их повезли в поле.

- Там, в нескольких километрах от села есть сопка, на которой они останавливались. Ее потом назвали сопкой Неру, - отмечает издание.

Вернулась делегация в Рубцовск поздно вечером. Неру приготовили номер 201 в новой гостинице «Алей» Алтайского тракторного завода. На следующий день 17 июня рано утром гости уже были в аэропорту города, чтобы отправиться в обратный путь. Тогда премьер-министр Индии произнес:

- Мне очень понравились ваши обширные просторы и степной ветер, который меня освежил.

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