Поезд на Алтае насмерть сбил неизвестную женщину

Движение поезда задержали как минимум на час Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 14 марта пассажирский поезд сбил женщину. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Происшествие, по их словам, случилось в 21:40 на станции Табуны. На фото видно, что на место выезжали сотрудники МЧС. Другие детали не известны. Также не известна личность погибшей.

По словам одного из пассажиров, движение поезда задержали как минимум на час.

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