Поезд насмерть сбил жителя Алтая, который шел вдоль путей в капюшоне

Пострадавший скончался на месте происшествия. Фото: Алтайское линейное управление МВД России

В Алтайском крае поезд насмерть сбил 64-летнего жителя села Шипуново, сообщили в линейном управлении МВД.

Мужчина в капюшоне шел на работу вдоль железнодорожного полотна, а грузовой поезд приближался сзади. Машинист начал подавать громкие сигналы, однако гражданин не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Пострадавший скончался на месте.

- Материалы будут направлены в Барнаульский следственный отдел на транспорте для проведения дальнейшей процессуальной проверки, - сообщили в линейном управлении МВД.

Транспортные полицейские напоминают, что при подходе к железнодорожным путям необходимо снимать объемные и ограничивающие обзор капюшоны, а также выключать музыку и снимать наушники.