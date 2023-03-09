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НовостиПроисшествия9 марта 2023 4:29

Поезд насмерть сбил жителя Алтая, который шел вдоль путей в капюшоне

Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось
Александра Сапожкова
Пострадавший скончался на месте происшествия. Фото: Алтайское линейное управление МВД России

Пострадавший скончался на месте происшествия. Фото: Алтайское линейное управление МВД России

В Алтайском крае поезд насмерть сбил 64-летнего жителя села Шипуново, сообщили в линейном управлении МВД.

Мужчина в капюшоне шел на работу вдоль железнодорожного полотна, а грузовой поезд приближался сзади. Машинист начал подавать громкие сигналы, однако гражданин не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Пострадавший скончался на месте.

- Материалы будут направлены в Барнаульский следственный отдел на транспорте для проведения дальнейшей процессуальной проверки, - сообщили в линейном управлении МВД.

Транспортные полицейские напоминают, что при подходе к железнодорожным путям необходимо снимать объемные и ограничивающие обзор капюшоны, а также выключать музыку и снимать наушники.