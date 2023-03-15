В сети опубликовали видео массовой аварии на ул. Власихинская в Барнауле

Возможно, причиной ДТП стал гололед Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевом центре 14 марта произошла массовая авария на ул. Власихинская, 103. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Барнаул 22».

На видео свидетелей заметно, что участниками аварии стали несколько легковых машин и два грузовика.

Что стало причиной ДТП, не известно. Возможно, сильный гололед. Также не известно, есть ли в аварии пострадавшие.

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