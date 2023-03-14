Водителя, наехавшего в Новоалтайске на остановку, заключили под стражу

Место ДТП Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Во вторник, 14 марта, под стражу заключили водителя автомобиля Mazda MPV, въехавшего в остановку в Новоалтайске. В результате ДТП погиб 48-летний мужчина.

– Прокуратурой поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя, подозреваемого в дорожно-транспортном происшествии с наездом на остановку общественного транспорта, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла 12 марта около 16 часов на дороге «пос.Новогорский - г.Новоалтайск». Предположительно пьяный водитель автомобиля Mazda MPV не справился с управлением и влетел в остановку, на которой находились люди. 48-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, 39-летняя женщина была госпитализирована.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования на личный контроль. Установлено, что водитель попытался скрыться с места аварии, но его оперативно задержали.

По решению суда водитель заключен под стражу до 12 мая.

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