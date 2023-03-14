В Бийске рецидивист пытался зарезать незнакомую женщину и едва не убил мать

Незнакомая женщина получила несколько ножевых ранений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске готовится предстать перед судом 38-летний местный житель. Его обвиняют в том, что он едва не лишил жизни незнакомую женщину, а также грозился убить родную мать.

Следствие установило, что ночью 8 июня 2022 года нетрезвый мужчина пришел на квартиру своей знакомой. Он долго и упорно ломился в дверь, но ему не открывали и когда он все же оказался внутри, то пришел в бешенство от того, что его долго не пускали. Он начал возмущаться, а потом схватил кухонный нож и не менее трех раз ударил им незнакомую женщину, которая была в гостях у хозяйки квартиры. Она получила ранения шеи, головы и рук, но благодаря своевременной помощи медиков, смогла выжить.

– Кроме того, 27 августа 2022 года между нетрезвым обвиняемым и его матерью возникла словесная ссора, в ходе которой мужчина подошел к лежащей на диване 62-летней потерпевшей и стал избивать его, высказывая при этом слова угрозы убийством, - также добавляют в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Известно, что у мужчины уже есть несколько судимостей, в том числе за убийство. Но как показало время, на путь исправления он не встал. Сейчас он дожидается очередного суда.

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