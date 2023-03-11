Жительница Алтая угрожала матери убийством и стала фигуранткой уголовного дела

Однаждны женщина грозила матери ножом. Фото: Олег УКЛАДОВ

69-летняя жительница Шебалинского района Республики Алтай обратилась к участковому с жалобой на свою 43-летнюю дочь, которая угрожала ей убийством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

- Пожилая женщина пояснила, что её 43-летняя дочь, проживающая вместе с ней, неоднократно поднимала на неё руку и угрожала убийством. Полицейский доставил родственницу заявительницы в отделение, где в ходе разбирательства она призналась в содеянном, - рассказали в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что женщина страдает алкоголизмом. На фоне этого она часто ссорится с матерью. Потерпевшая рассказала, что за последние пару месяцев ее родная дочь в состоянии опьянения не раз душила ее и угрожала убить. В один из таких эпизодов она даже схватила нож.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством».