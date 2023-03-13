Алтайский минздрав рассказал о состоянии сбитой на остановке женщины

12 марта водитель иномарки на скорости врезался в остановку, где стояли люди Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В соцсетях продолжают обсуждать резонансное ДТП 12 марта в Новоалтайске: иномарка на скорости протаранила остановку общественного транспорта, где люди ожидали автобус. Один из пешеходов (мужчина) погиб, еще одна женщина пострадала. «Комсомолка» выяснила, в каком состоянии находится выжившая.

Как ранее сообщала Госавтоинспекция Алтайского края, с места аварии пострадавшую госпитализировали. По информации регионального Минздрава, женщина поступила в Больницу скорой медицинской помощи с тяжелой сочетанной травмой.

- В этот же день ей была выполнена хирургическая операция. В настоящее время она находится в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии, в сознании, дышит самостоятельно, - отметили в министерстве.

Напомним, авария произошла на дороге «Новоалтайск – поселок Новогорский» в районе СНТ «Надежда». Мужчина, который по предварительным данным находился в нетрезвом состоянии, за рулем иномарки Mazda MVP не справился с управлением и врезался в остановку, где стояли два человека в ожидании автобуса. После трагедии мужчина и двое пассажиров легковушки сбежали с места аварии и попытались скрыться, но водителя вскоре удалось задержать.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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